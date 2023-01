Mexique : Marcelo Bielsa en pole position pour devenir le nouveau sélectionneur ?

Marcelo Bielsa à la tête de la sélection du Mexique ? Cela pourrait bien se faire très rapidement, car l'ancien entraîneur de Leeds, sans poste depuis son départ du club anglais il y a un an, serait en pole position pour succéder à Tata Martinez. L'ancien sélectionneur de la Verde a quitté son poste après le Mondial 2022, où le Mexique avait terminé à la 3e place de son groupe derrière l'Argentine et la Pologne. Les dirigeants mexicains doivent trouver un successeur à l'ancien coach du Barça. L'heureux élu pourrait bien être Bielsa, qui serait donc en tête de la short-list.

Bielsa futur sélectionneur du Mexique ?

Ainsi, une short-list aurait été établie par les dirigeants de la Tri avec cinq noms dedans. Bielsa figurerait en première position et l'identité des quatre autres noms n'aurait pas été révélé. Ancien coach de l'Olympique de Marseille, du LOSC et donc de Leeds, Bielsa pourrait être tenté par ce challenge, alors que le Mexique doit relever la tête en vue de la Coupe du monde en 2026, organisé conjointement avec les États-Unis et le Canada. L'objectif affiché va d'abord être de gagner la Gold Cup en 2023, qui aura lieu aux USA du 24 juin au 16 juillet prochain. L'identité du futur sélectionneur devrait être en tout cas être rapidement connue et c'est bien Bielsa qui pourrait être le candidat désigné. Après l'Argentine et le Chili, une troisième sélection va-t-elle être dirigée par "El Logo" ? Suspense.