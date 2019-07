Mexique: Les Tigres démarrent bien, Gignac passeur

Les Tigres se sont imposés (4-2) samedi contre les Monarcas pour leur entrée en matière dans le tournoi d'ouverture au Mexique. André-Pierre Gignac, passeur décisif sur le dernier but des siens, n'a pas ouvert son compteur buts malgré sa présence sur le terrain pendant 90 minutes. Rodriguez (20e), Carioca (28e) et Aquino par deux fois (35e et 90e+4) ont permis aux Tigres de bien débuter leur saison. Le club de Monterrey a remporté le dernier tournoi de clôture, notamment grâce aux 20 buts de l'ancien Marseillais.