Mercato Inter Milan: Naples et la Juve à la lutte pour Icardi

Plus en odeur de sainteté du côté de l'Inter Milan, Mauro Icardi chercherait un point de chute en Serie A. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus et Naples ont noué des premiers contacts avec Wanda Nara, femme et agent de l'attaquant international argentin. Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, aurait présenté un contrat de 5 saisons, avec un salaire de 7,5 millions annuels net, hors primes.

Une offre qui se rapprocherait de celle de la Juve, qui serait de l'ordre de 8 millions d'euros annuels. Le joueur veut absolument rester en Italie, et aurait déjà refusé plusieurs offres émanant de l'étranger.