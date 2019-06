Mercato Chine: Carrasco de retour en Europe ? 

Interrogé sur son avenir, ce mercredi en conférence de presse, à l'occasion du rassemblement de la sélection belge, Yannick Ferreira Carrasco (25 ans) a indiqué vouloir revenir en Europe, tout en confiant qu'un club européen l'avait déjà sollicité.

"J'ai une opportunité de rentrer en Europe. Cela avance assez bien avec mon agent. Il y a une offre. Moi, ça me plairait de rentrer en Europe. Ce n'est pas que le football en Chine me déplaît mais, pour des raisons familiales, je préfère revenir. J’espère que mon président trouvera un arrangement avec le club qui me sollicite. Les cartes ne sont pas entre mes mains", a déclaré l'actuel ailier du Dalian Yifang, qui n'a toutefois pas souhaité transmettre l'identité du club en question.