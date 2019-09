2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et bientôt 2019 ? A chaque fois que Lionel Messi a reçu le trophée de joueur FIFA de l'année, désormais appelé trophée The Best, l'attaquant argentin a également décroché le Ballon d'Or la même année. C'est le cas aussi pour Cristiano Ronaldo lors de ses cinq années de domination (2008, 2013, 2014, 2016 et 2017), et c'est normal, d'une certaine manière. La dernière fois que les deux principales distinctions individuelles ont été attribuées à deux joueurs différents, c'était en 2004 : le Ballon d'Or pour Andrei Shevchenko, le titre de joueur FIFA pour Ronaldinho.

Tout porte à croire que Messi va donc remporter dans quelques semaines son sixième Ballon d'Or. A moins que... Il est important de rappeler que, entre 2010 et 2015, suite à un rapprochement entre la FIFA et France Football, les deux trophées ont fusionné. Et cela a eu une incidence sur le palmarès. Traditionnellement, le Ballon d'Or est décerné par les journalistes du monde entier, tandis que le joueur FIFA est élu par un scrutin mixte, entre les capitaines nationaux, les sélectionneurs et des représentants des médias. Or, ceux-ci n'ont pas les mêmes habitudes. Les journalistes tiennent plus compte du palmarès, de l'oeuvre collective, pour ressortir une individualité, tandis que les capitaines et les entraîneurs votent plus facilement pour le joueur qui les impressionne le plus. Si le Ballon d'Or n'avait tenu qu'au vote des journalistes, Wesley Sneijder aurait été récompensé en 2010, tout comme Franck Ribéry en 2013.

Le détail des votes pour The Best donne donc une indication intéressante pour le prochain Ballon d'Or. Ainsi, les joueurs ont voté en majorité pour Messi (devant Van Dijk et Ronaldo), les sélectionneurs aussi (devant Ronaldo et Van Dijk cette fois), tout comme les fans (devant Ronaldo et Van Dijk également). En revanche les journalistes du panel The Best ont effectivement préféré Van Dijk à Messi, Ronaldo arrivant assez loin en troisième position. Leurs confrères qui désigneront le Ballon d'Or dans quelques semaines suivront-ils également cette tendance ? Si c'est le cas, le colosse de Liverpool et de la sélection néerlandaise serait le premier défenseur récompensé depuis Fabio Cannavaro en 2006.