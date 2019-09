Pendant ce temps, Ronaldo...

Il y a moins de 150 kilomètres entre les deux villes du nord de l'Italie, mais Cristiano Ronaldo n'a pas fait le déplacement de Turin vers la Scala de Milan, où avait lieu la cérémonie du trophée The Best. Le Portugais n'a donc pas vu Lionel Messi le dépasser au nombre de récompenses (*). A sa décharge, il est également blessé aux adducteurs, et incertain pour la rencontre de la Juventus sur la pelouse de Brescia ce mardi soir (Messi et le Barça jouent également ce mardi soir contre Villarreal).

Ronaldo a préféré rester chez lui, comme il l'a montré sur Instagram, avec une photo soigneusement mise en scène où on le voit en train de lire, confortablement assis sur son canapé, avec son fils Cristiano Jr en arrière plan. Un cliché accompagné de la citation suivante: "La patience et la persévérance sont deux caractéristiques qui distinguent le professionnel de l'amateur. Tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit. Vous ne pouvez pas tout faire, mais faites tout ce que vous pouvez pour que vos rêves deviennent réalité. Et n'oubliez pas qu'après la nuit vient l'aube."

Dans son vote, Ronaldo a boudé ses concurrents pour le titre de meilleur joueur, Lionel Messi et Virgil Van Dijk. Comme l'an passé, où il avait voté pour Raphaël Varane, "CR7" a privilégié l'un de ses coéquipiers défenseurs, en l'occurrence Matthijs de Ligt, accompagnés par Frenkie de Jong et Kylian Mbappé. Il est l'un des trois capitaines à avoir placé De Ligt en n°1, avec ceux de l'Ouganda et de l'Eswatini. Messi, lui, a bien mis Ronaldo dans son podium, deuxième derrière Sadio Mané, tandis que Van Dijk a placé Messi devant ses partenaires, Mané et Salah. Pour la fédération portugaise, en revanche, pas de doute: Ronaldo est bien The Best. "The Best Ever", même, le meilleur de tous les temps.

(*) C'est la première fois que Messi remporte le trophée The Best, dont la création date de 2016. Mais en incluant le trophée de joueur Fifa de l'année, c'est la sixième récompense pour l'Argentin (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019), contre cinq pour Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 et 2017).