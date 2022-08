Ligue Europa Conférence : Nice connaît son adversaire

C'est bien le Maccabi Tel-Aviv qui sera le premier adversaire de l'OGC Nice pour le retour des Aiglons sur la scène européenne, la semaine prochaine en barrages de Ligue Europa Conférence. Le club israélien a tout de même eu chaud, en dépit de sa victoire 2-0 plutôt confortable la semaine dernière à l'occasion du match aller, à domicile devant l'Aris Salonique. Mais dans la bouillante ambiance grecque, c'était loin d'être aussi simple pour les visiteurs, troisièmes du dernier championnat d'Israël, battus 2-1 mais qui s'en sortent donc avec la qualification. Il y a d'abord eu cette double peine à l'heure de jeu, l'expulsion de Dan Glazer et le penalty transformé par le Jamaïquain Andre Gray (60eme). Il a fallu attendre la 78eme minute et l'égalisation à 1-1 de Eran Zahavi pour respirer un grand coup.



Mais les coéquipiers de Bryan Dabo, l'ancien joueur montpelliérain et Stéphanois, ont repris l'avantage quasiment dans la foulée par le biais d'un autre ex de Ligue 1, Cheick Doukouré (2-1, 81eme) - qui a notamment évolué à Metz. Malgré un long temps additionnel, le Maccabi a donc tenu et accueillera l'OGCN la semaine prochaine (match retour à l'Allianz Riviera le jeudi 25 août). Ce tour a également vu les qualifications de Bâle, du Slavia Prague, d'Anderlecht ou encore du Basaksehir. Et à l'instar des Niçois, d'autres clubs des grands championnats européens feront leur entrée la semaine prochaine, comme Villarreal (dernier demi-finaliste de Ligue des champions, devant le Hajduk Split), la Fiorentina (face à Twente), West Ham (contre Viborg) ou Cologne (face à Fehervar).