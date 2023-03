Ligue Europa Conference : Digard satisfait du tirage de l'OGC Nice

Deux fois tombeurs des Moldaves du Sheriff Tiraspol, en huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence (4-1, score cumulé), les Aiglons ont décroché leur ticket pour le tour suivant. Dernier représentant français en Coupes d'Europe, l'OGC Nice a connu, ce vendredi en début d'après-midi, son prochain adversaire lors du tirage au sort réalisé à Nyon, en Suisse. Pour l'avant-avant-dernière étape de la compétition, les hommes de Didier Digard affronteront le FC Bâle. Un tirage qui réjouit l'entraîneur azuréen.

"La bonne surprise, c’est surtout le match retour à l’Allianz Riviera. Après, quand on arrive en quarts de finale, il ne reste que des adversaires de qualité. Ce qui est sympa, c’est de pouvoir revoir d’anciens Niçois (NDLR : Andy Pelmard et Dan Ndoye). Et puis c’est un déplacement plutôt court, ce qui nous arrange parce qu'après ce match, on enchaîne avec Brest, qui est le déplacement le plus long. Là, 650 kilomètres séparent les deux villes. Au niveau géographique, c’est ce que l’on pouvait espérer de mieux.

Ils sont sixièmes (en D1 suisse) mais c’est assez trompeur parce qu’ils ne sont qu’à trois points du troisième. C’est serré. Et puis c’est un club qui a l’habitude des compétitions européennes. Il a joué la Ligue des champions très souvent. C’est un adversaire de qualité qui a changé de système depuis peu. Ils peuvent évoluer dans différents systèmes. On va bien les observer."