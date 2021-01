Les tops du football français en 2020

Si la Ligue des Champions a proposé un spectacle unique en 2020 avec le Final 8 de Lisbonne, elle a permis au football français de se hisser au sommet de l’Europe grâce à l’OL et au PSG. Pour la première fois, deux clubs de l’Hexagone se sont qualifiés pour les demi-finales de la C1. Les Lyonnais ont éliminé la Juventus puis Manchester City pour atteindre ce stade de la compétition avant de tomber avec les honneurs contre le Bayern Munich (3-0) aux portes de la finale. Neymar et consorts ont éliminé Dortmund et l’Atalanta Bergame pour en arriver là. En demi-finales, le RB Leipzig a également subi la loi des Parisiens mais le Bayern et Kingsley Coman ont été intraitables en finale (défaite 1-0). Malgré cette défaite parisienne, le football français a triomphé à Lisbonne !

Benzema XXL, Camavinga gravit les échelons



Il a été comme toujours l’un des meilleurs éléments du Real Madrid. Karim Benzema totalise 23 buts sur l’année écoulée. L’attaquant de 33 ans a été chirurgical dans les moments cruciaux. Sept réalisations en dix journées après le premier confinement ont contribué au sacre du Real en Liga. Contre Mönchengladbach en C1, il a sauvé le Real d’une élimination et Zidane d’un licenciement. De plus, Benzema est co-meilleur buteur de la Liga avec 12 buts et co-meilleur passeur avec 5 offrandes. Ses statistiques au Real Madrid sont un peu plus stratosphériques. Le Français, élu meilleur joueur de la dernière saison de Liga par Marca, a dépassé Roberto Carlos (527 matches) et est devenu le joueur étranger le plus capé de l’histoire du club.

Eduardo Camavinga et le Stade Rennais ont également excellé. Le club breton s’est qualifié pour la première fois de son histoire pour la Ligue des Champions. Le phénomène a été récompensé en découvrant l’équipe de France. Théo Hernandez postule, lui, à une place en bleu après son exercice plus qu’abouti avec l’AC Milan.