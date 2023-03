Les règles vont changer pour les gardiens sur les tirs au but, un effet Emiliano Martinez ?

Changement majeur dans le football international. Ces dernières semaines, des critiques s’étaient élevées contre l’attitude de certains gardiens de buts lors des séances de tirs au but ou lors de pénaltys. Emiliano Martinez avait notamment été un acteur majeur de la dernière finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine, en envoyant le ballon le plus loin possible pour obliger les tireurs à aller le récupérer ou en les perturbant avec des paroles et des gestes. Une attitude jugée par certains comme antisportive mais tout à fait légal jusqu’alors.

Les gardiens ne pourront plus interférer



Toutefois, l’IFAB a décidé d’agir. L’instance mondiale en charge des règles du jeu a décidé de modifier son approche. Désormais, les gardiens n’auront plus le droit de perturber les tireurs en retardant l’exécution d’un pénalty ou en interférant avec ce dernier. Le fait de toucher sa barre ou ses poteaux est également interdit, le tout afin de permettre au tireur de se concentrer pleinement sur sa tâche. Les Français auraient sans doute apprécié un changement plus précoce.