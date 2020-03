Les sportifs sont de plus en plus nombreux à s'engager contre la pandémie du Coronavirus.

Après Kylian Mbappé, c'est autour de Kingley Coman, Thomas Lemar et Anthony Martial de soutenir les équipes médicales et les malades. Les trois joueurs français ont fait un don à titre personnel au Centre Hospitalier Universitaire de Guadeloupe.

« Aujourd’hui le temps est à l’unité et à l’empathie. Il est de notre devoir de venir en aide aux plus fragiles et aux plus démunis» ont-ils déclaré.