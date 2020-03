La grande famille du football continue de se mobiliser dans cette période de crise sanitaire inédite au 21ème siècle. De grandes stars du ballon rond ont déjà effectué des dons pour soutenir les hôpitaux ou les instituts de recherche, à l'image de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pep Guardiola ou encore Robert Lewandowski. Kylian Mbappé a également fait preuve d'une grande générosité en offrant une somme conséquente à la Fondation Abbé Pierre.

Coronavirus : Kylian Mbappé aide les personnes démunies