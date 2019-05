Le gros coup du Mans !

La 33e et avant-dernière journée de National a fait le bonheur du Mans FC, jeudi soir. Les Sang et Or ont arraché la victoire à Marignane (0-1) et chipent la 3e place à Laval, qui a été accroché à domicile par Rodez (1-1). Vendredi prochain, les Manceaux auront l’occasion de valider cette place de barragiste (contre le 18e de Ligue 2 en match aller-retour) lors de la venue de Chambly, déjà assuré de finir 2e.

#MGFCLMFC 0⃣-1⃣



⏱ 90' | Fin du match à Marignane ! Victoire mancelle 1-0 ! L'exploit de Keita, la solidité collective ! OUI !#NationalFFF #AllezLEMANSFC pic.twitter.com/pfZUJ1Hgl4 — LE MANS FC Officiel (@LEMANSFC) May 9, 2019