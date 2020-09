L'Algérie face au Cameroun et au Ghana ? Belmadi le souhaite

L'Algérie n'est pas encore fixée sur son programme du mois d'octobre, mais Djamel Belmadi sait ce qu'il veut pour ses Fennecs. Selon une source proche du sélectionneur, citée par Algérie Press Service (APS), le Cameroun et le Ghana seraient les adversaires souhaités, afin "de jauger la qualité de ses joueurs après des mois d'inactivité causés par la pandémie de coronavirus (Covid-19)", dixit la source en question.

Cet éventuel match contre les Fennecs permettrait aux Lions Indomptables de trouver un second adversaire, puisque le pays hôte de la prochaine CAN a déjà calé un match contre le Japon le 9 octobre à Utrecht, aux Pays-Bas. Ce pays est également susceptible d'abriter la rencontre entre les champions d'Afrique 2017 et leurs successeurs au palmarès, mais rien n'est encore décidé à ce stade.

Benlamri et Belaïli ménagés ?

Par ailleurs, Djamel Belmadi devrait faire appel à de nouveaux joueurs en vue du stage prévu du 5 au 13 octobre en Europe. Le défenseur central Djamel Eddine Benlamri et le milieu de terrain offensif Youcef Belaïli, qui n'ont pas encore repris les entraînements suite à leurs différends avec leurs clubs saoudiens respectifs, seraient laissés de côté pour ces rencontres de préparation en vue des 3eme et 4eme journées des éliminatoires de la CAN 2021.

Les Fennecs disputeront alors une double confrontation face aux Warriors du Zimbabwe. Pour rappel, les tenants du trophée ont bien débuté leur défense de celui-ci fin 2019, avec des victoires à Blida face à la Zambie (5-0) et à Gaborone devant le Botswana (1-0) à l'occasion des deux premières journées.