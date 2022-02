La FIFA suspend le Kenya et le Zimbabwe

Encore des sanctions de la FIFA en Afrique. Fidèle à ses statuts, l’instance internationale a confirmé les suspensions de la Fédération kényane (FKF) et de la Fédération zimbabwéenne (ZIFA) pour interférence politique. Les deux Fédérations étaient en crise depuis plusieurs semaines. Des dissensions qui ont amené les démissions de leur président respectif, Nick Mwendwa au Kenya et Kamambo au Zimbabwe. Et la mise en place de structures gouvernementales sans aval de la FIFA.

« Nous avons nos statuts et nous attendons des pays qu'ils s'y conforment. On veut travailler avec le gouvernement mais il y a toujours une ligne, il faut la respecter », a indiqué Gianni Infantino en conférence de presse après une réunion du Conseil de la FIFA. Prochaine étape, la mise en place de comités de normalisation à la tête de ces Fédérations. Outre le Kenya et le Zimbabwe, d’autres pays africains sont sous tutelle depuis des mois. Entre autres, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Tchad, etc.