La Conmebol sanctionne Messi

Ce n'est pas une sanction particulièrement préjudiciable pour Lionel Messi, ni même pour l'Argentine, mais pour le symbole, la Conmebol a fait fort. Vendredi, la commission de discipline de la Confédération sud-américaine de football a décidé d'infliger trois mois de suspension à Lionel Messi pour ses propos très critiques à son encontre. Concrètement, le meneur de l'Argentine manquera trois matches amicaux (contre le Chili, le Mexique et l'Allemagne), ainsi que le premier match des éliminatoires du Mondial 2020, prévu en mars prochain, pour lequel "La Pulga" était de toute façon suspendue, après son carton rouge reçu contre le Chili début juin, en petite finale de la Copa America.

Ce carton rouge, récolté en compagnie du Chilien Gary Medel, après une friction pas forcément spectaculaire, avait fait sortir Messi de ses gonds à l'issue de la rencontre. "Je ne suis pas venu (récupérer sa médaille de bronze, ndlr) pour une série de raisons. Parce qu'on ne doit pas faire partie de cette corruption, de ce manque de respect. On en a marre (...) de la corruption, des arbitres et de tout ce qui gâche le spectacle", avait-il lâché, à chaud, en zone mixte. Il s'agissait à l'époque d'une forme de récidive pour le Barcelonais, déjà très remonté contre l'arbitrage après la défaite de l'Argentine en demi-finale contre le Brésil.

"Ils (les arbitres, ndlr) se sont usés à siffler des bêtises pendant cette Coupe, des fautes lourdes, et aujourd'hui, ils n'ont même pas consulté la VAR, mais bon, le Brésil jouait à domicile, ils ont beaucoup de pouvoir à la Conmebol et cela complique les choses", avait-il avancé dans la foulée de ce nouvel échec avec l'Albiceleste. S'il a tout raflé avec le Barça depuis ses débuts en 2006, Lionel Messi attend toujours de remporter un trophée majeur avec sa sélection. Le quintuple Ballon d'Or a tout de même atteint quatre finales, dont une de Coupe du monde (2014) et trois Copa America (2007, 2015, 2016), sans jamais finir en beauté ces aventures.