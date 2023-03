Irlande - France : Adrien Rabiot savoure sa forme étincelante avec l'Équipe de France

Il est le visage de cette équipe de France renouvelée. Alors qu'il enchaîne les matchs comme titulaire avec les Bleus depuis la Coupe du Monde, Adrien Rabiot semble avoir atteint la maturité.

Un passage en Italie qui lui a fait beaucoup de bien

Malgré un fort intérêt de Manchester United l'été dernier pour le recruter, Adrien Rabiot n'a finalement pas cédé à la Premier League. Un choix payant pour le milieu de terrain français qui réalise une saison pleine de l'autre côté des Alpes (7 buts et 3 passes décisives). Interrogé en fin de match sur sa forme actuelle, l'ancien joueur du PSG a reconnu que l'Italie l'avait changé. "Je progresse dans mon football, j’avance dans la vie avec plus de maturité. Mon passage en Italie me fait du bien footballistique. C’est un tout. L’image des gens a changé mais moi je ne pense pas avoir changé", a-t-il indiqué au micro de L'Équipe.

Discret dans la rencontre où il a parfois manqué de justesse, Rabiot a reconnu que la France aurait pu céder à la pression irlandaise. "Bien sûr il faut se satisfaire de la victoire, on était venu ici pour gagner. On sait que ça n’allait pas être un match facile face à une équipe qui met beaucoup d’engagement, qui joue différemment des Pays Bas. On a eu des moments de difficultés mais l’important était de venir s’imposer. On a pas sous-estimé cette équipe, on savait qu’ils jouaient très regroupés avec un bloc compact. On l’a vu en première mi-temps, c’était compliqué de trouver la faille sur les 30 derniers mètres. C’était un match un peu fermé avec très peu d’occasions mais ils ont joué leur jeu, ils ont été solides, ils ont attendu".