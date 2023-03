Football : Aulas dénonce l'état des terrains féminins

Ce lundi, un débat sur le football féminin était organisé à Créteil dans le Val-de-Marne, déat auquel a assisté le dirigeant de l'Olympique Lyonnais. Agacé par les conditions de jeu des joueuses, Aulas a dénoncé le piteux état des terrains de football féminin et a fait une promesse, celle de remédier à ce problème. Si cette situation impacte directement les joueuses, elle impacte également les diffuseurs, moins enclins à partager des images de ces terrains.

"On fait jouer les féminines sur des terrains pas adaptés, qui ne le sont pas non plus sur le plan du public, il y a une différence absolument incroyable dans la réglementation entre l'acceptation pour les féminines et les masculins" a déploré Jean-Michel Aulas lors de cette réunion, avant de prendre pour exemple les terrains utilisés lors des quarts de finale de la Coupe de France féminine. "J'assume, on va modifier tout ça, les terrains qui sont acceptés pour les quarts ne sont pas acceptés pour les garçons" a-t-il ajouté, reconnaissant qu'il s'agit de la responsabilité de la Fédération.