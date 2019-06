Fabregas rend hommage à Hazard

Partenaire d'Eden Hasard du côté de Chelsea, cinq années durant, Cesc Fabregas a tenu à rendre hommage à son ex coéquipier, fraîchement transféré du côté du Real Madrid.

"Je pense qu'il avait atteint une sorte de plafond avec Chelsea et que le Real lui permettra d'aller encore plus haut, a indiqué l'Espagnol sur BT Sport. Pour ce qui est de tout gagner, y compris le Ballon d'Or, je sais qu'il dit que cela ne l’intéresse pas, mais au fond de lui, il veut gagner la Ligue des champions."

Great moments on and off the pitch. It’s been a pleasure sharing all the good moments and specially the not so good ones that we overcame together over the last 5 years with the reward of winning it all. Enjoy your new challenge amigo! ❤️ @hazardeden10 pic.twitter.com/3QaTCJYfov