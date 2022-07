Euro : les Bleues suspendues au bulletin médical de Katoto

"Le boulot a été fait mais c'est toujours difficile de voir une coéquipière sur les béquilles. Il y a un peu d'inquiétude et aussi de tristesse par rapport à Marie. J'espère que ce n'est rien de grave", a commenté la capitaine Wendie Renard, en quittant le New York stadium jeudi. De son côté, l'attaquante vedette du Paris SG a filé devant les journalistes, le visage fermé, avant de monter péniblement dans le car qui ramenait le groupe vers l'hôtel à Ashby-de-la-Zouch, à une heure de route plus au sud.

Le premier diagnostic délivré par Corinne Diacre évoque une entorse au genou droit, mais la sélectionneuse ne s'est pas étendue sur l'aspect médical, préférant attendre un examen plus poussé. Une IRM était prévue "à la mi-journée", a indiqué vendredi l'encadrement. Le scénario du pire, à savoir une rupture des ligaments croisés avec plusieurs mois d'arrêt, semblait cependant écarté jeudi soir.

Pas de remplacement possible

L'équipe de France, attendue lundi face à l'Islande en clôture du premier tour, peut se permettre de temporiser, puisque le prochain match à enjeu tombe dans huit jours, avec un quart de finale à disputer le 23 juillet contre, probablement, la Suède ou les Pays-Bas. Selon le règlement de l'UEFA, seule une gardienne peut être remplacée "en cas de blessure ou de maladie grave" durant le tournoi. Concernant les joueuses de champ, en revanche, aucun remplacement n'est permis après le premier match. Un forfait de Marie-Antoinette Katoto laisserait les Françaises à vingt-deux pour le reste de la compétition.

Or, la force de frappe offensive des Françaises repose en partie sur les épaules de "MAK", l'artificière en cheffe du PSG et de la sélection qui cumule, avec ces deux casquettes, 48 buts cette saison. Du haut de ses 23 ans, l'avant-centre née à Colombes (Hauts-de-Seine) est présentée comme une des têtes d'affiche de l'Euro anglais, sa première grande compétition internationale, disputée trois ans après sa non-sélection controversée au Mondial-2019. A l'échauffement, jeudi, "MAK" était apparue avec des bandes bleues placées sur le côté et derrière son genou droit, un premier indice laissant deviner une contrariété.

Alerte à l'entraînement

De fait, un choc avec une coéquipière durant la séance d'entraînement de la veille, tenue largement à huis clos, avait déclenché une petite alerte dans le camp français. L'information n'avait cependant pas filtré et le staff de Corinne Diacre avait décidé de l'aligner malgré tout au coup d'envoi. "Hier, elle s'est pris juste un coup, aujourd'hui c'est une entorse donc rien à voir, mais effectivement c'est sur le même genou", a tenté de dégonfler la sélectionneuse jeudi en conférence de presse. Cette saison, Katoto pèse lourd dans le bilan des Bleues avec 16 buts en 15 matches, tous démarrés comme titulaire. Incontestablement, son absence serait une grosse perte, même si l'équipe possède d'autres cartouches.

Sa doublure au poste d'avant-centre, Ouleymata Sarr, n'était pas forcément attendue dans la liste des vingt-trois joueuses retenues pour l'Euro. Jeudi, "elle n'a pas été en réussite" face au but belge mais son entrée en jeu a été "intéressante", a voulu retenir Diacre. "Ouley s'est battue, elle a fait des courses, elle a eu des occasions, elle a manqué de justesse mais ce n'est pas préjudiciable pour l'équipe. Elle s'est battue, elle y a mis du coeur et pour nous c'est important", a-t-elle poursuivi. L'attaquante du Paris FC, huit buts cette saison en Championnat, s'était distinguée en préparation à l'Euro avec un doublé contre le Cameroun (4-0) après avoir remplacé Katoto à la mi-temps.