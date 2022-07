Euro (F) : L'Angleterre fait le boulot

Ce n'était pas le feu d'artifice que les Anglaises auraient pu espérer pour, déjà, emmener tout le pays avec elles. Mais l'essentiel, face à une équipe d'Autriche qui a eu l'opportunité d'égaliser en fin de match, est bien sûr d'avoir pris ces trois points (1-0) pour s'éviter toute mauvaise blague d'entrée de compétition. Au quart d'heure de jeu, Bethany Mead a lobé la gardienne adverse et le ballon a franchi la ligne d'extrême justesse malgré le sauvetage désespéré d'une défenseure (16eme). La montre avait vibré, ce qui a permis aux 68 871 spectateurs d'Old Trafford - record historique de la compétition - de rugir. Puis Lauren Hemp a échoué sur Zinsberger dans le temps additionnel de la première période (45eme+1), ce qui a laissé les Autrichiennes dans le match.



Et ces dernières ont donc obtenu une occasion sur un tir de Barbara Dunst (78eme), bien sorti par la gardienne anglaise Mary Earps. Au final, toutes les statistiques sont confirmées : l'Angleterre remporte sa huitième victoire en autant de matchs face à l'Autriche, et le pays hôte de l'Euro continue d'être invaincu en match d'ouverture (ce qui est le cas depuis 1997 et l'instauration d'une phase de groupes). "Il n'y a pas de mot, se réjouit la buteuse du soir (pour la BBC), portée par une atmosphère forcément inhabituelle. C'est incroyable et super de démarrer avec une victoire. J'étais presque sûre que le ballon était rentré, mais on doute toujours quand il y a un délai." Prochain match lundi soir pour les Anglaises, contre la Norvège pour le choc du groupe A.