Euro (F) : L'Angleterre catapulte la Norvège !

On imaginait avoir tout vu dimanche avec ce 5-0 des Bleues contre l'Italie en première période... mais on était loin du compte ! Alors que la Norvège était attendue pour aller titiller l'Angleterre lundi à Sheffield, dans le sommet pour la première place du groupe A, les locales se sont copieusement rassurées après leur entrée timide contre l'Autriche (1-0) : les Three Lionesses ont passé un improbable 8-0 aux Norvégiennes, dont un 6-0 déjà validé sur les 45 premières minutes !



En 2000, c'est la Norvège qui infligeait le même score aux Anglaises (en qualifications pour l'Euro), preuve irréfutable de l'inversion des courbes et du chemin parcouru en un peu plus de vingt ans. C'est évidemment un doux euphémisme que d'affirmer qu'il n'y a pas eu de match. Mais un plaisir sans cesse non dissimulé, surtout lors du premier acte, à l'image du France - Italie.



Georgia Stanway a ouvert le score sur un penalty finement arraché par Ellen White (12eme), et à partir de là, le festival s'est mis en route : Lauren Hemp a suivi (2-0, 15eme), puis la légende Ellen White pour un doublé (29eme, 41eme) ainsi qu'Alessia Russo (77eme), alors que Bethany Mead y est elle allée de son triplé (34eme, 38eme, 81eme) pour conclure sur ce 8-0, nouveau record en phase finale d'Euro - masculin comme féminin, aucune équipe n'ayant même jamais dépassé les six buts marqués. La Norvège jouera sa deuxième place vendredi contre l'Autriche, qui a logiquement vaincu l'Irlande du Nord un peu plus tôt (2-0). Les Anglaises, elles, termineront bien sûr en tête. Et elles n'ont même pas concrétisé toutes leurs occasions, avec notamment ce tir sur la barre d'Alex Greenwood (74eme) à 6-0...