Euro 2022 : L'Espagne renverse la Finlande

56 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à la Finlande afin d'ouvrir le score, ce vendredi soir contre l'Espagne. Après une ouverture de Westerlund vers Linda Sällström, l'attaquante a envoyé le ballon au fond des filets gardés par Sandra Paños (0-1). Ce but le plus rapide dans un Euro depuis la rencontre Angleterre-Allemagne en 1995 n'a toutefois pas plombé le moral des Espagnoles. Sous les yeux d'Alexia Putellas - forfait pour le tournoi après une rupture des ligaments croisés du genou - l'Espagne est parvenue à égaliser grâce à une réalisation d'Irene Paredes consécutivement à un corner de Caldentey (1-1, 26ème). Un but dédié à Putellas.



Dominantes, les joueuses entraînées par Jorge Vilda ont su prendre l'avantage juste avant la pause. Une nouvelle fois sur un coup de pied arrêté, après un centre de Maria Leon, Aitana Bonmati a prolongé le ballon de la tête dans le petit filet. (2-1, 41ème). Devant à la pause, l'Espagne a continué son monologue lors du second acte. Même si la Finlande a pu ressortir le ballon à de plus nombreuses reprises, la qualité de l'Espagne dans le domaine aérien a été trop importante. C'est en effet dans ce registre que pour la troisième fois, la Roja a su marquer. Sur un coup-franc de Mapi Leon, Lucia Garcia a placé une tête imparable pour la gardienne adverse (3-1, 75ème). En fin de match, un penalty transformé par Mariona donnera un peu plus d'ampleur à ce succès (4-1, 95ème). L'essentiel a donc été réalisé par l'Espagne; avant la seconde opposition de ce groupe entre l'Allemagne et le Danemark (ce vendredi, 21 heures), les trois points sont dans la poche de la Roja.