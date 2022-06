Euro 2022 : L'Allemagne afin de revenir au sommet dans le groupe B

L'Allemagne affichera-t-elle un nouveau visage ? Lauréate à 8 reprises de l'Euro féminin, dont 6 fois consécutivement de 1995 à 2013, la sélection allemande a su dominer le football européen avant de progressivement rentrer dans le rang, avec des éliminations en quarts de finale de l'Euro 2017 et de la Coupe du monde 2019 (face au Danemark et la Suède). De fait, la sélection entraînée par Voss-Tecklenburg sera forcément revancharde lors de cet Euro 2022 en Angleterre. L'objectif, à minima, a été fixé aux demi-finales de la compétition.

Putellas pour porter l'Espagne, le Danemark en outsider

Un tournoi que l'Espagne n'abordera pas forcément en tant que favorite numéro une. Si les clubs du pays, et notamment le FC Barcelone, ont su se montrer au plus haut niveau ces dernières saisons, la Roja ne peut pas en dire autant, pour l'instant. Parvenue en demi-finale de la compétition il y a 25 ans, l'Espagne a été éliminée en 8ème de finales de la dernière Coupe du monde et comptera sur le talent d'Alexia Putellas, lauréate du Ballon d'Or 2022, afin de s'élever vers les sommets.



Finaliste de l'édition 2017, avec un revers concédé contre les Pays-bas (4-2), après avoir interrompu les 22 ans de règne de l'Allemagne en quart (1-2), le Danemark cherchera sa première couronne. Participant régulier au stade des quarts de finale (7 présences), il s'est montré dans une forme impressionnante lors des qualifications pour le tournoi avec 9 victoires et 1 nul en 10 matchs mais surtout 48 buts inscrits contre 1 seul encaissé. Une dynamique à faire perdurer en Angleterre.



Absente de la dernière édition, en 2017, la Finlande, elle, sera de retour pour la compétition cette année. 29ème au classement FIFA, la sélection dirigée par Anna Signeul a brillé lors des qualifications avec 7 victoires et 1 nul, ainsi qu'une première place devant le Portugal. Son meilleur résultat à l'Euro demeure une demi-finale, en 2005 (défaite 4-1 contre l'Allemagne), lors de sa première participation au tournoi qui se disputait alors, là aussi, en Angleterre.