Gareth Bale a passé plus d'une décennie dans l'œil du public et au sommet du monde du football, mais il s'est distingué par son approche introvertie ou privée. Alors que certains se délectent de l'attention, Bale semble faire de son mieux pour garder un profil bas la plupart du temps.En outre, il était connu pour être l'une des voix les plus calmes du vestiaire du Real Madrid. Cela pourrait bien être lié à son espagnol peu courant, mais le Gallois ne semblait guère désireux d'assumer un rôle de leader.

Bale va passer ses diplômes



Après la défaite du Pays de Galles 3-2 contre les Pays-Bas, le directeur technique gallois David Adams a laissé entendre que Bale pourrait bien se consacrer à l'entraînement après sa carrière de joueur. "J'ai discuté avec Gareth [Bale] et Aaron [Ramsey] récemment aux Pays-Bas et ils sont très désireux d'obtenir leur licence d'entraîneur B et A au Pays de Galles, si possible après la Coupe du monde. J'espère qu'à partir de là, nous pourrons utiliser leurs expériences pour soutenir nos jeunes joueurs. Je sais que Gareth et Aaron sont extrêmement fiers d'être gallois et je suis sûr qu'ils frapperont à ma porte pour venir parler aux joueurs afin de leur apporter conseils et soutien."