À cinq mois de la Coupe du monde féminine de football, un séisme a fait trembler l'équipe de France. Le 23 février dernier, la capitaine de la sélection et deux de ses coéquipières se mettaient en retrait de l'équipe sur fond d'importants désaccords avec la sélectionneuse. Hier, le sort de Corinne Diacre a été scellé par le comité exécutif de la Fédération française de football et elle n'occupe désormais plus son poste de sélectionneuse qu'elle tenait depuis 2017. Quelques heures après cette décision, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a pris la parole sur le sujet, estimant que les joueuses n'avaient pas été écoutées auparavant.

"Je prends acte de cette décision" a déclaré la ministre dans l'After de RMC. "Je considère que c’est assez symptomatique des dysfonctionnements récents de cette fédération. Un certain nombre de joueuses étaient en souffrance depuis un moment et n’ont pas été suffisamment entendues. "Je pense que, de l'autre côté, il y a eu des décisions trop solitaires et pas de débrief. Il faut avancer, il reste cinq mois avant la Coupe du monde où nos joueuses doivent exceller. Je veux aussi avoir une pensée pour Corinne Diacre, elle vit une période difficile." a-t-elle ajouté.