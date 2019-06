En 2019, Messi est le mieux payé

Seul Cristiano Ronaldo l’avait fait avant lui. Si leurs palmarès sont régulièrement comparés sur la scène footballistique, c’est donc sur un nouveau terrain que les deux hommes rivalisent une fois de plus. Et en 2019, Lionel Messi prend le meilleur sur son adversaire portugais avec cette première place du classement des sportifs les mieux payés, annoncée par le célèbre magazine Forbes. Mais CR7 n’est pas loin derrière puisqu’il occupe ni plus ni moins la place de dauphin.

Avec 112,2 millions d’euros (dont 81,3 de salaire et primes, et 30,9 de revenus publicitaires), Lionel Messi fait mieux que tout le monde. Cristiano Ronaldo est donc 2e du classement (96,3 millions d’euros), même si ses contrats de sponsoring lui rapportent plus que l’Argentin (38,8 millions d’euros). Sur la 3e marche du podium, on retrouve un autre footballeur en la personne de Neymar (92,7 millions d’euros cumulés). C’est la première fois de l’histoire que trois joueurs de football trustent ainsi les trois premières places de ce classement.

Le quatrième est le boxeur mexicain Canelo Alvarez, dont le salaire et les primes sont identiques à ceux de Messi (81,3 millions d’euros). Puis vient Roger Federer qui, à l’inverse, gagne sa place grâce à des contrats de sponsoring faramineux, évalués à 76 millions d’euros). Le tennisman est d’ailleurs leader au classement dans ce secteur, juste devant Tiger Woods, quant à lui 11e au global. Quant au football américain, il place deux de ses représentants aux 6e et 7e rangs, avec Russell Wilson (6e, 79 millions d’euros) et Aaron Rodgers (7e, 78,9 millions d’euros). Enfin, le Top 10 est complété par trois pensionnaires de NBA, LeBron James (8e, 78,6 millions d’euros), Stephen Curry (9e, 70,5 millions d’euros) et Kevin Durant (10e, 57,7 millions d’euros).

La première (et la seule) femme de ce classement des 100 sportifs les mieux payés, est Serena Williams. La joueuse de tennis américaine occupe la 63e place, avec 3,7 millions d’euros de salaire et primes, et 22 millions d’euros en sponsoring. Quant aux Français, ils ne sont que trois et sont tous footballeurs: Paul Pogba (29,1 millions d’euros), Kylian Mbappé (55e, 27 millions d’euros) et Antoine Griezmann (75e, 24,4 millions d’euros).