Dräger : « Contre l’Algérie, ce sera du 50-50 »

C'est l'une des belles histoires de la Coupe Arabe de la FIFA, qui se termine samedi au Qatar. Dans l'impossibilité de se joindre à l'effectif avant l'épreuve en raison de ses obligations dans son club de Nottingham Forest, en Championship, Mohamed Dräger a manqué les deux premiers matchs de la Tunisie : contre la Mauritanie et la Syrie. Le latéral droit n'est arrivé à Doha que le dimanche 5 décembre, la veille de sa titularisation face aux Émirats arabes unis, lors de la dernière journée du groupe B. Depuis, le joueur de couloir n'a plus quitté le onze titulaire et la Tunisie a enregistré trois victoires consécutives. De quoi avoir le sourire à la veille de la finale.

« On s’est remis en selle »

« Je ne vais pas dire que j'ai apporté la chance avec moi, raconte Mohamed Dräger à FIFA.com. Je suis venu ici pour aider l'équipe et les choses se sont mieux passées pour nous. Notre équipe a fait une grosse performance lors du premier match de groupe, mais la défaite face à la Syrie lors de la deuxième journée a beaucoup fait parler. Mais depuis le troisième match, on a bien vu qu'on s'est remis en selle. » Dräger et les Tunisiens ont désormais rendez-vous avec l'Algérie en finale, samedi (16h). « En finale, ce sera du 50-50, estime l'ancien joueur de Paderborn. L'Algérie a fait une superbe compétition et nous avons une très bonne équipe aussi. » Verdict samedi en fin d'après-midi.

La Tunisie qualifiée en finale sur le gong :