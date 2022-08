Coupes d'Europe : Tirage compliqué à venir pour Monaco et Nice ?

Pour Monaco, le tirage passe au second plan, car l'ASM n'est toujours pas qualifié pour ces barrages : il faut d'abord disposer du coriace PSV Eindhoven mardi (20h00) à domicile, avant un retour une semaine plus tard aux Pays-Bas. Si le club du Rocher parvient à franchir ce troisième tour de qualification, le barrage s'annonce plus compliqué encore, avec un duel potentiel contre le Benfica Lisbonne ou les Glasgow Rangers, finalistes en titre de la Ligue Europa. Le FC Mydtjilland (Danemark), opposé aux Lisboètes au 3e tour, ou l'Union Saint-Gilloise (Belgique), qui défie les Écossais, seraient des adversaires plus abordables pour les hommes de Philippe Clement, si ces derniers ont de la chance au tirage, réalisé à 12h00 depuis Nyon (Suisse), au siège de l'UEFA. Le calendrier des barrages est fixé : les matches aller ont lieu les 16 et 17 août, les manches retour les 23 et 24 août.

Les champions du Danemark et de Turquie (Copenhague et Trabzonspor) intègrent la compétition à ce stade des barrages, où les rejoindront potentiellement plusieurs grosses écuries comme le Dinamo Zagreb ou l'Étoile rouge de Belgrade. En C4 (tirage à 14h00), les Niçois de Lucien Favre sont directement reversés en barrages, après leur 5e place en L1 la saison dernière. Les 18 et 25 août, ils auront eux aussi peut-être un grand nom de l'autre côté du terrain, comme Cologne, West Ham, la Fiorentina et surtout Villarreal, tous têtes de série au contraire des Aiglons. Lundi néanmoins, l'UEFA n'avait pas encore officialisé la composition définitive des chapeaux et se réservait le droit de séparer les équipes en différents groupes. L'UEFA organise en parallèle, à 13h00, le tirage au sort des barrages de Ligue Europa, prévus les 18 et 25 août. Sept clubs entrent en lice à ce tour, parmi lesquels La Gantoise et l'Austria Vienne, têtes de série.

Les équipes en lice en Ligue des champions

Voie des champions

Têtes de série

Dinamo Zagreb (CRO) ou Ludogorets Razgrad (BUL)

Etoile rouge de Belgrade (SRB) ou Pyunik Erevan (ARM)

Copenhague (DEN)

Viktoria Plzen (CZE) ou Sheriff Tiraspol (MDA)

Non-têtes de série

Bodo/Glimt (NOR) ou Zalgiris Vilnius (LTN)

Qarabag (AZE) ou Ferencváros (HUN)

Apollon Limassol (CYP) ou Maccabi Haïfa (ISR)

Trabzonspor (TUR)

Voie de la Ligue

Têtes de série

Benfica Lisbonne (POR) ou Midtjylland (DEN)

Glasgow Rangers (SCO) ou Union Saint-Gilloise (BEL)

Non-têtes de série

Monaco (FRA) ou PSV Eindhoven (NED)

Dynamo Kiev (UKR) ou Sturm Graz (AUT)