Suspendu depuis un contrôle antidopage positif fin 2021, Sylvain Gbohouo n'a pas disputé la CAN avec les Eléphants et n'a plus de perspective depuis. Dans un direct sur sa page Instagram retranscrit par nos confrères de Sportmania.ci, le gardien de but a donné de ses nouvelles. Et celles-ci ne sont pas vraiment bonnes. « Je suis un cabri mort... Pour un simple comprimé que le médecin de ma sélection m'a prescrit, je suis seul et abandonné aujourd'hui... Cela fait trois mois que je n'ai pas de salaire de mon club (la formation éthiopienne de Wolkite Ketema, ndlr)... Je suis tout seul et j'essaie de rentrer par-ci et par-là pour trouver une solution à ce problème dans lequel m'a mis le médecin de la sélection. »

« Ma prime n'a pas été payée »

L'ancien joueur du TP Mazembe ne dédouane pas pour autant le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, qu'il accuse de légèreté à son égard. « Le mail de la FIFA est arrivé à Abidjan le 22 décembre. J'ai été informé de la suspension le 28. Cela fait neuf ans que je suis en équipe nationale et on n'a jamais entendu quelque chose de grave me concernant. Ma prime (de qualification, ndlr) n'a pas été payée. On me garde dans un hôtel et on me demande de revenir en tant qu'invité. Ma fédé m'a enlevé sur cette liste. »

« Le médecin a mis ma vie en danger »

Enfin, Sylvain Gbohouo (34 ans) ne rassure pas davantage à propos de son état de santé. « Ma fillette a remarqué que mes doigts tremblent seuls. Cela ne m'était jamais arrivé avant de prendre ce médicament du nom de Saftarel. Cherchez Saftarel sur Google. Le médecin de la Fédération qui m'a prescrit le médicament et m'a mis dans les problèmes aujourd'hui ne reconnaît pas qu'il m'a accompagné. J'ai demandé à la FIF de le renvoyer car il a mis ma vie et ma carrière en danger. » De quoi faire réagir la FIF ? L'avenir proche le dira.