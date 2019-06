Contrat de naming pour la D1 féminine !

Au moment où le football féminin sort de l'ombre et profite à plein de l'exposition de la Coupe du monde en France, la Fédération Française de football (FFF) profite de cette fenêtre très favorable et annonce la signature d’un contrat de naming avec Arkema, acteur majeur de la chimie sur le marché mondial, pour le championnat de D1 féminine. Ce partenariat-titre, le premier du genre pour une compétition dont les droits TV plafonnent encore à hauteur de 1,2 million d'euros, sera effectif dès la reprise, le 24 août prochain, et portera sur une durée de 3 ans, jusqu’au terme de la saison 2021-2022.

Déjà supporter officiel du Mondial 2019, Arkema, groupe français basé à Colombes (Hauts-de-Seine), dont l'activité est répartie sur 24 sites de production en France, mais qui est implanté dans 55 pays et compte 20 000 collaborateurs dans le monde, "prolonge son engagement pour la promotion, le développement du football féminin et la place des femmes dans l’entreprise au côté de la FFF", indique un communiqué.

Pour le président Noël Le Graët, "Arkema est un groupe français très performant et d’envergure mondiale. Ce contrat de naming est une première pour le championnat de D1 féminine et une excellente nouvelle pour le développement du football féminin qui vit une étape importante comme nous pouvons le constater avec le succès populaire de la Coupe du Monde féminine. Ce partenariat avec Arkema s’inscrit dans la continuité du plan d’actions de la Fédération en faveur du football féminin." Le patron d'Arkema souligne que "devenir le « Partenaire titre » de la D1 féminine nous est vite apparu comme une évidence et le prolongement naturel de notre partenariat Coupe du monde féminine (...) Le monde change, il est essentiel d’apporter un autre regard, de faire bouger les lignes. Chez Arkema, c’est notre état d’esprit et notre conviction."