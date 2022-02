Obtenue grâce à de grossières fraudes sur l'âge, la victoire de la RD Congo lors de la Coupe d'Afrique des Champions Scolaires continue de scandaliser. Pas encore au niveau des instances (CAF et FIFA font pour l'heure comme si de rien n'était) mais à Kinshasa. Le Directeur technique national, Médard Lusadisu, pointe du doigt les encadreurs, qui ont laissé des joueurs surclassés prendre part à ce tournoi théoriquement réservé aux moins de 16 ans.

« Carrément une honte pour nous »

« Nous avions interpellé les dirigeants depuis le premier match et il nous a été produit les actes de naissance et d’autres preuves que ce sont des élèves. Comprenez donc très bien que ça a été boutiqué bien avant parce que les gens avaient anticipé tout ce que nous avons relevé pour contourner la vérité, a déploré le DTN, cité par Leopardsactu. Voilà la raison pour laquelle nous allons nous retrouver dans la situation présente qui est carrément une honte pour nous. » C'est dit.