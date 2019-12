Bruno Génésio (Beijing Guoan) : "Lyon ? Peut-être qu'un jour, j'y reviendrai"

Aulas : « On a donné raison aux supporters avec Bruno Genesio et je m’en mords les doigts de ne pas l’avoir gardé. Je préfère avoir des résultats plutôt que d’écouter les sifflets. »

(@Eurosport_FR)https://t.co/ZarU20vQQa pic.twitter.com/A3ie7QFh7H

— Actu Foot (@ActuFoot_) December 12, 2019

Ancien entraîneur de l'OL, Bruno Genesio a réagi à la récente sortie médiatique de Jean-Michel Aulas, qui disait se "mordre les doigts" de ne pas l'avoir gardé à la fin de la saison dernière. « J’ai lu ça, mais je le savais déjà parce qu’avec le président on a longuement échangé avant, pendant et après mon départ. Je garde de très bons rapports avec lui, mais moi je pense que c’était la bonne décision pour le club à ce moment-là. Le contexte faisait que les joueurs commençaient à être impactés, il ne fallait pas faire passer notre intérêt personnel avant celui de l’équipe. Même si au fond de moi c’est un regret parce que j’aurais adoré travailler avec Juni et continuer à l’OL.. », a confié l'ancien coach Lyon sur RMC ce mercredi soir, lui qui ne s'interdit pas de revenir un jour :« Mon passage à l’OL ne m’a pas traumatisé, même si parfois ça a été très difficile je dirais que cette expérience m’a renforcé et m’a fait grandir. Je remercie encore le président Aulas, mon staff et les joueurs qui m’ont aidé pendant trois ans et demi. Ça m’a renforcé dans mon caractère, j’ai certainement progressé aussi dans mon métier.