La Coupe du Monde 2022 a pris fin et si elle a fait des Argentins heureux, elle aura aussi coûté la tête à de nombreux sélectionneurs. En effet, sur les 32 équipes concernées par le Mondial, huit ont vu leur sélectionneur quitter leur poste après le tournoi.

C’est notamment le cas de Tite, le tacticien brésilien a mis fin à sa collaboration avec la Seleção suite à l’élimination des Auriverdes en quarts de finale contre la Croatie. Pour lui succéder, un nom résonne de plus en plus côté brésilien. Il s’agit de celui de Carlo Ancelotti. L’actuel entraineur du Real Madrid serait visé par la Fédération brésilienne, à la recherche d’un grand nom pour encadrer et permettre aux nombreuses stars du vestiaire de retrouver la victoire en compétition internationale.

L’entraineur italien a été interrogé à ce sujet dans une interview accordée à la radio espagnole. "Entraîner au Brésil ? Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, je vis au jour le jour. Je suis plus âgé et je me sens bien à Madrid, nous avons encore beaucoup d'objectifs à atteindre. Il y a le temps de penser à l'avenir. J'ai un contrat qui se termine en 2024 et si le Real Madrid ne me fait pas partir, je ne bougerai pas », a ainsi déclaré le vainqueur de la dernière Ligue des Champions.