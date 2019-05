Un drame s'est noué en Bolivie, à l'occasion d'un match de championnat entre Always Ready et Oriente Petrolero. A la 47e minute de la rencontre, l'officiel qui dirigeait les débats s'est effondré sur la pelouse, victime d'un malaise cardiaque. Le corps médical est rapidement intervenu, et Victor Hugo Hurtado, un arbitre de 31 ans, a rapidement été transporté à l'hôpital, mais n'a malheureusement pas pu être réanimé.