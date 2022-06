On ne reverra plus Carlos Tévez sur les terrains de football. Le chevronné attaquant argentin vient de faire savoir qu’il se retirait de la scène footballistique à l'âge de 38 ans, suite au décès de son père.



Tevez a été l’un des plus grands attaquants argentins du 21e siècle. Il s’est notamment fait un nom en Premier League de 2006 à 2013, contribuant notamment à sauver West Ham de la relégation en 2006-2007 avant de s’illustrer sous les tuniques de Manchester United et de Manchester City. Son transfert des Red Devils aux Sky Blues avait suscité la controverse en 2009. Dernièrement, il se produisait dans son pays avec l’équipe de son cœur, le Boca Juniors.

Carlos Tevez has announced his retirement at the age of 38.

Thanks for the memories, Carlitos 🇦🇷 pic.twitter.com/GSgwDVJ0TS



Privé de son fan numéro 1, Carlos Tevez dit stop !



Tevez a mentionné la perte de son père au début de l'année 2021 comme un élément clé de sa décision d'arrêter de jouer, malgré des offres pour continuer, y compris en MLS. « J'ai pris ma retraite, c'est confirmé", a-t-il déclaré dans une interview accordée à America TV vendredi soir. "On m'a proposé beaucoup de choses, y compris aux États-Unis. Mais c'est fini, j'ai tout donné ». « Jouer la dernière année a été très difficile mais j'ai pu voir mon vieux père. J'ai arrêté de jouer parce que j'ai perdu mon fan numéro un », a-t-il ajouté avec beaucoup de tristesse.



Tevez, qui a également joué pour la Juventus, les Corinthians et le Shanghai Shenhua, termine sa carrière avec 308 buts en 746 apparitions en club. Il a été sélectionné 76 fois en équipe d'Argentine et a marqué 13 buts.