Bob Higgins a été condamné à 24 ans et trois mois de prison par la cour royale de Winchester, ce mercredi, informent les médias anglais. L'ancien entraîneur est accusé d'avoir abusé sexuellement 24 enfants lorsqu'il s'occupait des équipes de jeunes de Southampton et Peterborough United. Les faits reprochés à l'homme de 66 ans se seraient déroulés sur 25 ans, entre 1971 et 1996.