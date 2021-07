Amical : Troyes affrontera Manchester City le 31 juillet

31 juillet au Stade de l’Aube et l'a annoncé ce mercredi. "Dans le cadre de leur dernier match amical de pré-saison, ils recevront Manchester City, samedi 31 juillet au Stade de l'Aube. Plus qu'un simple match, il s'agit d'une affiche entre le Champion de France de Ligue 2 BKT et le Champion d'Angleterre en titre ! Les Skyblues, également finalistes de la dernière Ligue des Champions, affronteront pour la première fois l'ESTAC, fêtant ainsi de belle manière l'arrivée récente du club aubois dans le City Football Group", peut-on notamment lire sur le communiqué du club, promu en Ligue 1 cette saison.

Un enchaînement Manchester City et PSG pour Troyes



🗣 L’ESTAC affrontera @ManCity le 31 juillet au Stade de l’Aube pour son dernier match amical de présaison ! 🗓

Un match de prestige à voir gratuitement pour les titulaires de nouvelles adhésions #MyESTAC !

Plus d’infos 👉 https://t.co/UWScVFy0vh#ESTACMCI #TeamEstac 🔵⚪️ pic.twitter.com/BXzJNyy2xs

— ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 14, 2021

Une affiche de prestige pour terminer. Lancé dans sa pré-saison avec les rencontres déjà disputées contre Clermont (1-2) et Nîmes (2-2), Troyes terminera sa préparation par une opposition face au Manchester City de Pep Guardiola, le samediFerran Soriano, le Directeur Exécutif de City Football Group, s'est montré ravi de cette future opposition. "Nous sommes impatients de nous rencontrer en personne, à Troyes, pour poursuivre les échanges de connaissances et d'expériences entre l’ESTAC et Manchester City FC. Nous avons aussi hâte de rencontrer les supporters de Troyes et toutes les personnes connectées au club, afin de poursuivre le développement de notre lien familial. Cette rencontre permettra aux deux équipes de se préparer à un environnement compétitif, en vue du lancement officiel de la saison. Nous nous attendons à un match vibrant et à un spectacle fantastique", a-t-il affirmé.