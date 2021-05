En tête du classement depuis la 18e journée, Troyes est désormais assuré d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. En dominant Dunkerque 2-0 samedi soir, les hommes du futur entraîneur montpelliérain Laurent Battles ont décroché au passage le titre de champion de Ligue 2, et vont retrouver l’élite la saison prochaine après trois saisons dans son antichambre. En essayant, cette fois, d’y rester, puisque l’Estac a fait trois fois l’ascenseur lors des dix dernières saisons.

Auxerre, un penalty qui vaut cher

Son dauphin clermontois, qui n’a jamais évolué en Ligue 1, n’y est pas encore. Malgré leur victoire face à Sochaux (3-1), les Auvergnats sont toujours sous la menace de Toulouse (3e), large vainqueur de Caen (3-0) et qui pointe à quatre longueurs, avec un match en retard à disputer mercredi contre Pau. Des Toulousains assurés de disputer au moins les barrages. Grenoble (4e), auteur d’un match nul à Auxerre (1-1), et le Paris FC (5e), qui n’a pu faire mieux à Ajaccio (1-1), sont eux sous la menace des Auxerrois, qui iront à Sochaux samedi prochain, alors que les Isérois recevront Rodez et que les Parisiens accueilleront Chambly. Mais l’AJA peut s’en vouloir, Gauthier Hein ayant manqué au bout du temps additionnel un penalty qui aurait pu changer beaucoup de choses…





En bas du classement, les Havrais, qui ont rendu hommage à leur ancien joueur et dirigeant Christophe Revault, décédé jeudi, et ont assuré leur maintien en allant s'imposer 5-3 à Valenciennes, et seul Châteauroux, officiellement en National depuis deux semaines, est condamné. Car Caen (18e et barragiste) et Chambly (19e) sont à deux points de Pau (16e) et Dunkerque (17e), et à trois de Niort (15e). Autant dire que le suspense va être de mise samedi prochain lors de la 38e et dernière journée…