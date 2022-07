Amical : Strasbourg dans le grand bain à Liverpool

"C'est un privilège", reconnaît l'entraîneur alsacien Julien Stéphan, évidemment ravi à l'idée de se frotter à un adversaire d'un tel calibre. "C'est très rare de pouvoir disputer des matches comme ça. Quand l'occasion s'est présentée, on a évidemment sauté dessus." Du côté de la Meinau, on avance même que ce serait le club 19 fois champion d'Angleterre qui aurait entamé les démarches. Via une connaissance de Kader Mangane, le coordinateur sportif strasbourgeois. Et voilà donc le Racing, joli sixième de Ligue 1 la saison dernière avec un jeu souvent séduisant, parachuté dans le grand monde.

Le RCSA retrouvera ainsi l'antre des Reds près de 25 ans après sa dernière visite sur les bords de la Mersey, au 2e tour de la Coupe de l'UEFA (l'ancien nom de la Ligue Europa): les joueurs de Jacky Duguépéroux s'étaient inclinés 2-0, puis avaient inversé la tendance au match retour (3-0), éliminant Robbie Fowler et les siens ! Lointain souvenir...

"On remercie le club de nous avoir trouvé ce type de rencontre", reprend Thomasson. Grand fan de Premier League, le milieu de terrain a déjà des étoiles plein les yeux. "Anfield est l'un des stades les plus mythiques. J'ai toujours été bercé par cet endroit. Juste le découvrir, prendre le chemin pour y aller, aller les vestiaires... ça va être une superbe expérience pour nous tous et surtout un bon match de préparation."

Ce sera le dernier avant l'ouverture de la Ligue 1 le week-end prochain, avec la réception de Monaco samedi (17h). L'ultime répétition d'une campagne de préparation jusque-là mitigée. Pas forcément au niveau des résultats, avec deux victoires, un nul et une défaite seulement concédée mercredi face à Cagliari (1-2). Mais l'effectif strasbourgeois est loin d'être au complet.

Liverpool va faire tourner

"Ma principale crainte, c'est l'état physique de certains", a avoué Stéphan après le revers face au pensionnaire de D2 italienne. Il avait vu Kevin Gameiro sortir sur blessure (mollet) et Alexander Djiku se plaindre des abdominaux. Les deux ne seront pas du voyage outre-Manche. Tout comme les deux recrues Colin Dagba et Thomas Delaine, eux aussi touchés. Arrivé lui aussi pendant le mercato, Ronaël Pierre-Gabriel devrait pouvoir "disputer vingt minutes ce week-end", dixit son coach en parlant "des niveaux hétérogènes de forme" dans son groupe.

Pas très rassurant avant d'affronter le dernier finaliste de la Ligue des champions. Sauf que Jürgen Klopp ne devrait pas aligner son onze type. Il le réserve plutôt au Community Shield (équivalent anglais du Trophée des Champions) que les Reds disputent samedi face à Manchester City (18h30), sur la pelouse de Leicester. Avec deux rencontres en deux jours, le technicien allemand va obligatoirement faire tourner.

"De nombreux joueurs de ce groupe joueraient dans beaucoup de clubs de Ligue 1 avec des statuts importants", balaie Stéphan en s'attendant à un "match très difficile avec beaucoup d'intensité et des joueurs de classe mondiale sur le terrain. Il faudra s'accrocher", conclut l'entraîneur alsacien.