L'Algérie a fait sauter le verrou pour s'imposer en fin de match contre la Guinée (1-0), vendredi à Oran. Longtemps accrochés par le Syli national, les Fennecs ont concrétisé leur emprise en seconde période grâce à l'inévitable Islam Slimani. Entré en jeu six minutes plus tôt à la place d'un Andy Delort peu à l'aise en 4-3-3, le Brestois a fait mouche sur un centre en retrait de Mahrez, lui aussi sorti du banc (1-0, 78eme), marquant ainsi son 42e but en 89 sélections. La Guinée de Kaba Diawara pourra regretter les trois situations mal négociées par Bayo, oublié dans la profondeur.



Séduisant dans le jeu mais longtemps inefficace, le Maroc a été récompensé de ses efforts en fin de rencontre face au Chili (2-0), ce vendredi soir à Barcelone. Après avoir vu le VAR refuser un but à Hakimi, les Lions de l'Atlas ont fait des débuts de Walid Regragui une réussite, grâce à des réalisations signées Boufal sur penalty (65eme) et Sabiri (78eme), servi par Harit. Second galop d'essai pour les mondialistes marocains dans quatre jours face au Paraguay à Séville.



Les autres résultats :



Egypte - Niger : 3-0

Buts : Salah (43eme, 55eme, 67eme sp)



Burkina Faso - RD Congo : 1-0

But : B.Traoré (59eme)



Mali - Zambie : 1-0



Bahrein - Cap-Vert : 1-2



Guinée équatoriale - Rwanda : 0-0