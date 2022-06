La relève a de beaux jours devant elle chez les Fennecs. Une équipe d'Algérie rajeunie a battu l'Iran (2-1), ce dimanche soir à Doha. Face à une équipe en préparation pour la prochaine Coupe du monde, Djamel Belmadi devait se passer de Raïs Mbolhi, Aïssa Mandi et Islam Slimani, laissés au repos, mais également d'Hichem Boudaoui et de Sofiane Bendebka, blessés. Anthony Mandrea, Akim Zedadka, Abdelhak Kadri ont connu leur baptême international, de même que Riad Benayad, auteur du premier but (43e).

Et après l'égalisation d'Alireza Jahanbakhsh (64e), les jeunes Verts trouvaient les ressources nécessaires pour marquer le but de la victoire, par Mohamed El Amine Amoura (83e), sorti du banc avec efficacité ainsi qu'il l'avait déjà fait contre la Tanzanie, en éliminatoires de la CAN 2023.



Les Fennecs bouclent ainsi leur rendez-vous FIFA de juin sur un bilan de trois victoires en trois matchs.