Amical - Débuts victorieux pour Pogba et Di Maria avec la Juventus

Le champion du monde français de 29 ans, quadruple champion d'Italie avec les Bianconeri de 2012 à 2016 avant un séjour de six ans mitigé à Manchester United, a disputé la première mi-temps avec la Vieille Dame, comme l'ailier argentin, arrivé à Turin il y a deux semaines en provenance du Paris SG. Di Maria a été à l'origine du premier but, d'un centre pour la tête de Federico Gatti repoussée par le gardien des Chivas sur Marco Da Graca qui n'a plus eu qu'à marquer de près (10e).

Mattia Compagnon a marqué le second but des Turinois après une frappe contrée par un défenseur (80e). Après cette rencontre, la Juve disputera deux autres matches amicaux aux Etats-Unis, mardi contre le FC Barcelone à Dallas et samedi prochain contre le Real Madrid au Rose Bowl de Pasadena, en Californie.