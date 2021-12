Algérie : Les lauréats de la Coupe Arabe reçus en héros à Alger

Un peu plus de vingt-quatre heures après avoir conquis la Coupe Arabe, Madjid Bougherra et ses hommes ont retrouvé l’Algérie. A peine remis de leur triomphe contre la Tunisie (2-0 a.p.), les Fennecs ont pris la direction d’Alger. Des centaines de supporters les attendaient ce dimanche soir. Malgré l’heure tardive (21h locale), une grosse foule s’est réunie pour accueillir les champions et les remercier pour leur belle épopée. Un parcours sans faute et marqué par de nombreux moments forts.

L’Algérie a bien célébré ses champions

Après avoir atterri à l’aéroport et serré quelques mains avec les représentants du gouvernement, les joueurs se sont installés dans un bus impérial concocté à l’occasion. « Nous sommes fiers de vous », pouvait-on y lire en grandes lettres en langue arabe. Une fois tout le monde en place, le véhicule a pris la direction du centre-ville d’Alger et la célèbre place de 1er mai. Accompagné, bien-sûr, d’une forte escorte pour éviter son immobilisation en chemin.

Minuit passé et la fête continue à Alger ! 🏆🇩🇿 #FIFArabCup Impressionnant ! 😳 pic.twitter.com/87dBgssntS — DZfoot (@DZfoot) December 19, 2021

Une fois arrivés à destination, les joueurs ont pu parader. Et brandir fièrement la Coupe qu’ils ont remportée à leurs admirateurs. La communion avec le peuple était alors totale et s'est poursuivie jusqu'au petit matin. On a pu entendre des acclamations et des chants à la gloire des héros. Des scènes qui ne sont pas sans rappeler celles vécues il y a deux ans et demi à la suite du triomphe à la CAN de l’équipe de Djamel Belmadi.

Comme un air du déjà vu

Cette nouvelle fête était aussi belle que la précédente et tout le monde a répondu présent. Tout le monde ou presque. Deux joueurs n’ont pas pu vivre ces moments mémorables car contraints de rejoindre leurs clubs saoudiens respectifs juste après la finale. Il s’agit de Rais M’Bolhi, le gardien capitaine, et le défenseur Aymen Abdellaoui. Qui sait, ce n’est peut-être que partie remise pour eux en cas de doublé africain en février prochain.

Au milieu des célébrations, Bougherra, le grand architecte de ce sacre, a pu lâcher quelques mots au micro de la chaine Canal Algérie. "Il faut féliciter les joueurs, a-t-il commencé par déclarer. Ce sont les joueurs les héros. Ils ont mouillé le maillot. Ils ont montré qu’ils aimaient leur pays. Ce n'était pas facile de former un groupe en trois séances, mais j’ai eu la chance d’avoir des professionnels très matures. Et les joueurs de la sélection A nous ont beaucoup aidés aussi. Et je remercie Belmadi, auprès duquel j’ai beaucoup appris".

FIFA Arab Cup : l'Algérie s'offre la Tunisie et remporte la compétition :