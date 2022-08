Au mois de septembre, en amical, l'Algérie va probablement jouer contre la Guinée et le Ghana. Des discussions toujours en cours pour finaliser.

— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 18, 2022

Quid du Brésil ?

Lese précise peu à peu. Le nouveau président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, a indiqué mercredi que les deux rencontres prévues au mois de septembre se joueraient sur la pelouse d'un des stades nouvelle génération récemment inaugurés dans le pays. « Les deux matchs se joueront à Oran, a indiqué le dirigeant à APS. Concernant les adversaires, rien n'a été conclu pour le moment, en attendant de signer le contrat d'ici à dimanche ou lundi prochain. Je ne peux pas dévoiler plus de détails, jusqu'à ce que les choses s'officialisent. »pourraient être les adversaires en question, mais quid alors de la, probablement en France, durant le même rassemblement ? L'avenir proche nous le dira. Les hommes de Djamel Belmadi, disputeront encore, soit à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Les Fennecs reprendront ensuite les éliminatoires de la CAN. Pour rappel, les 3e et 4e journées des qualifications de la prochaine édition, initialement prévues les 19 et 27 septembre, ont été reprogrammées en mars 2023 après le report du tournoi de juin-juillet 2023 à janvier-février 2024.