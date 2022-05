Algérie – Cameroun : Bakary Gassama ne risque rien !

Ceux qui se demandaient si on allait bientôt revoir Bakary Gassama sur un terrain du football ont désormais leur réponse. L’homme à qui Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, reproche d’avoir « brisé les espoirs de toute une nation », peut continuer à arbitrer en dépit d’un « dossier lourd » déposé contre lui par la Fédération algérienne.

Gassama allait revenir en Algérie

Celui qui jusqu’à il n’y a pas si longtemps était considéré comme le meilleur sifflet africain est devenu l’ennemi public numéro 1 en Algérie après sa prestation lors du match de barrage du Mondial 2022 entre les Fennecs et les Lions Indomptables du Cameroun (1-2). Plusieurs de ses décisions ont été vivement contestées, et la FAF a jugé bon de porter l’affaire devant la FIFA. Son intégrité a été remise en question et ce sera à la commission de discipline de trancher et décider s’il est en faute ou pas.

En attendant, Gassama peut continuer à faire son travail. Le résultat du recours algérien devrait tomber d’ici la fin du mois et d’ici là l’intéressé peut officier comme si de rien n’était dans les compétitions africaines. Il vient d’ailleurs d’être désigné pour arbitrer le match de de la demie de la Coupe des Confédérations entre les Orlando Pirates et Al-Ahly Tripoli. A l’origine, la CAF avait même pensé le mettre pour le match de la demi-finale de C1 entre les Algériens de l’ES Sétif et les Égyptiens d’Al-Ahly avant de se raviser par peur de mettre de l’huile sur le feu.