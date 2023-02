Al-Nassr : Luiz Gustavo estime que CR7 rend difficile les choses pour ses partenaires

Cristiano Ronaldo continue de s'acclimater petit à petit à sa nouvelle vie en Arabie Saoudite. L'international portugais a ainsi inscrit son premier but avec son club d'Al-Nassr le week-end dernier, marquant sur penalty afin de lui permettre le nul sur le fil face à Al-Fateh (2-2). Le nouveau capitaine d'Al-Nassr a du mal à s'imposer dans son équipe mais il commence à prendre ses marques et espère pouvoir briller d'ici les prochaines semaines. En attendant de voir ça, Luiz Gustavo, l'un de ses nouveaux coéquipiers, s'est confié au sujet de cette arrivée, parlant de l'avantage d'avoir un tel joueur dans l'équipe mais aussi des difficultés rencontrées par ses coéquipiers.

Luiz Gustavo se confie sur CR7

"La présence de Cristiano Ronaldo incite ses adversaires à battre le leader du championnat. Sa présence rend nos matchs plus difficiles. Les équipes adverses essaient de jouer de leur mieux contre lui", a balancé l'ancien joueur de l'OM à RT Arabic. Cependant, le milieu de terrain brésilien a encensé le quintuple Ballon d'Or : "Sa présence garantit un grand avantage à notre groupe, car nous apprenons de lui tous les jours, étant donné les grandes qualités techniques et physiques qu’il possède. Cristiano Ronaldo a été créé pour relever des défis, et il y parvient toujours. Il a déjà marqué son premier but et il a donc enlevé la pression." CR7 doit donc continuer de s'acclimater du mieux qu'il peut au club saoudien et il espère marquer de plus en plus de buts pour aider l'équipe de Rudi Garcia à aller vers le sommet du classement.