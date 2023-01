Al-Nassr : Cristiano Ronaldo subit sa première défaite avec son nouveau club en Supercoupe d'Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo et Al-Nassr au tapis ! Ce jeudi, la nouvelle équipe de la star portugaise jouait contre Al-Ittihad en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite mais elle s'est inclinée 3 buts à 1 au terme des 90 minutes. Dans une rencontre que peu de monde retiendra, CR7 n'a pas brillé et il n'a pas réussi à inscrire le moindre but, alors qu'il a peu pesé sur le match. Al-Ittihad va jouer la finale contre Al Feiha et Ronaldo essuie son premier échec avec le club d'Al-Nassr.

CR7 au tapis

Tandis qu'il pourrait risquer une suspension après que la justice italienne s'intéresse aux affaires de la Juventus de Turin, avec des soupçons de fraude concernant des salaires, CR7 espérait pouvoir remporter son premier trophée très rapidement avec Al-Nassr. Mais il n'en sera rien étant donné que son équipe n'a jamais réussi à prendre la mesure Al-Ittihad. L'équipe victorieuse avait deux buts d'avance à la pause et malgré la réduction du score de Talisca à la suite d'un centre de Luiz Gustavo, Al-Nassr n'a pas réussi à refaire son retard, encaissant un troisième but à la 90e minute. CR7 et ses coéquipiers vont donc tâcher de surmonter cette défaite au plus vite afin de repartir de l'avant.