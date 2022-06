Karim Benzema jette l’éponge. Condamné en novembre dernier à un an de prison avec sursis ainsi qu’à une amende de 75000€ à verser à Mathieu Valbuena, l’attaquant français s’est résolu à accepter le verdict de la justice. Il abandonne car il est lassé par cette affaire qui le poursuit depuis sept ans et voudrait enfin passer à autre chose. Selon son nouvel avocat, Me Hugues Vigier, ce n’est cependant en rien un aveu de culpabilité.

Benzema accepte sa sentence



« Mon client est épuisé par cette procédure, a révélé le conseil de Benzema dans un entretien à L’Equipe. Ce désistement entérine une décision de condamnation et apparemment de culpabilité. C’est une vérité judiciaire. Mais ce n’est pas la réalité. Karim Benzema clamera toujours son innocence dans cette affaire et il n’a jamais voulu participer à une opération de chantage au préjudice de Mathieu Valbuena. Il ne souhaitait pas non plus retomber dans une atmosphère délétère au moment de l’ouverture de son procès en appel. Il a finalement estimé que cette nouvelle audience ne changerait rien et qu’il ne serait pas jugé comme il devrait l’être ».



Le tribunal avait jugé que « Benzema s’est personnellement impliqué avec insistance pour tenter de convaincre Mathieu Valbuena de rencontrer son homme de confiance », d’où sa condamnation. L’intéressé réfute cette version, et estime qu’il n’a pas pu se défendre comme il le voulait. « Il faut quand même rappeler que la justice lui a tout refusé dans cette procédure, a poursuivi son avocat. À commencer par une confrontation avec Mathieu Valbuena. Le premier propos de mon client est de dire : « moi, je sais ce qui s’est passé dans cet entretien que j’ai eu avec Mathieu Valbuena à Clairefontaine. C’est ça le noyau de ce qui nous oppose et il sait que je n’ai commis aucune infraction. (…) Il a un profond sentiment d’injustice. Mais il ressent aussi une vraie lassitude. Cette affaire l’a abîmé. Elle a eu des conséquences considérables sur sa vie privée, personnelle et sur son image ».



Même s’il ne l’a pas laissé paraitre, Benzema a donc été touché par cette histoire et les accusations dont il est la cible. Il tient à sa réputation, et il aimerait aujourd’hui que l’on retienne son autre facette. Celle qu’il donne à voir dans son métier. « Karim Benzema dérange, et depuis longtemps. Mon client aimerait, aujourd’hui, que l’on retienne aussi son comportement sur un terrain de foot. Il n’a jamais reçu un carton rouge dans toute sa carrière. On ne le voit jamais en train de discuter une décision arbitrale. Est-ce qu’on ne peut pas penser qu’il est fondamentalement ce qu’il donne à voir dans les matches ? », a conclu Me Vigier.