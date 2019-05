Les espoirs de montée de Leeds se sont envolés, ce mercredi soir, après la défaite concédée en demi-finale retour de Championship. Vainqueurs à l'aller (0-1), les hommes de Marcelo Bielsa se sont inclinés à Elland Road face au Derby County de Frank Lampard, au terme d'un match d'une grande intensité (2-4).

Leeds avait pourtant ouvert le score par Stuart Dallas (24e), mais Jack Marriott, entré en jeu une minute plus tôt, a égalisé juste avant la pause (45e). Au retour des vestiaires, les visiteurs ont pris les commandes, grâce Mason Mount (46e) et Harry Wilson (58e). Dallas s'est ensuite offert un doublé pour remettre les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matches (62e), mais, après l'exclusion de Gaetano Berardi pour Leeds (76e), Marriott, le héros du match, a inscrit le but de la qualification (85e).

Derby County affrontera Aston Villa à Wembley le 27 mai prochain avec un jeu un billet pour la Premier League.